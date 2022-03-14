Перший випуск доступний до перегляду на YouTube-каналах МОН та ЮНІСЕФ і на платформі MEGOGO.

У понеділок, 14 березня, ЮНІСЕФ разом з Міністерством освіти й науки запустили дитячий онлайн-садок НУМО з відеоуроками для дітей віком від 3 до 6 років.

Як повідомила прес-служба Міносвіти, перший випуск доступний до перегляду на YouTube-каналах МОН та ЮНІСЕФ і на платформі MEGOGO.

Зазначається, що на цій платформі батьки та вихователі зможуть знайти необхідні розвивальні матеріали у відкритому доступі, аби зайняти дитину пізнавальними та розвивальними активностями й, наскільки це можливо, відвернути увагу від війни.

Програму онлайн-садочка розроблено командою вихователів, також долучали психологів, щоб контент був безпечним для дітей, які зараз перебувають у стресі. Онлайн-садочок призначений зберегти зв’язок малюків з освітнім і розвивальним процесом.

Онлайн-садок став частиною проекту НУМО - платформи, на якій зібрано корисні підказки, цікаві вправи та ігри, що допоможуть дошкільнятам щодня опановувати важливі навички для подальшого розвитку й не втрачати вже здобуті компетентності.

Як зараз працюють школи в Україні

З 14 березня в Україні відновлено навчальний процес у більшості регіонів.

Всеукраїнський онлайн-розклад розроблено для учнів 1-11 класів, він реалізується на базі інтерактивного Google-календаря, до якого в режимі реального часу матимуть доступ усі охочі.

Всеукраїнська школа онлайн містить відеоуроки, конспекти, тестові завдання, є Кабінет вчителя, який дистанційно може тримати зв'язок з учнем, розроблено мобільний застосунок.

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