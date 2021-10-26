У список потрапила вже 171 особа, яка скоїла сексуальні злочини проти неповнолітніх.

В Україні запустили і почали наповнювати Реєстр педофілів.

Как сообщает сайт Министерства юстиции Украины, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Вона зазначила, що поки що реєстр працює у тестовому режимі, і станом на сьогодні у ньому вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду наповнює реєстр, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних. Наразі реєстр працює у тестовому режимі. Користуватися повноцінно таким реєстром можна буде з часом.

Висоцька зауважила, що усі європейські країни пішли таким шляхом. Під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав – США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих "в’язничних систем".

"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів, від того, щоб взяти таку людину на роботу", – наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що зараз існує багато нормативних перепон по наповненню реєстру. Зокрема, не можна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду відносно цієї людини, в якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр.

Читайте такожУ чверті чинності закон щодо запровадження Єдиного реєстру педофілів

"Це – певний захист прав людини. Абсолютно цивілізований крок. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проекту", – сказала Висоцька.

Вона зазначила, що в цілому у суду зазвичай немає підстав не ухвалити відповідне рішення, якщо в людини була судимість за статтями, які пов’язані зі статевою свободою малолітніх.

Нагадаємо, що закон про реєстр педофілів був підписаний президентом Володимиром Зеленським у січні 2020 року. Ті, хто потраплять до реєстру, будуть зобов'язані повідомляти поліції про зміну місця проживання і роботи.

Також закон передбачає посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди — вводиться покарання у вигляді 10-15 років в'язниці.

Автор: Надя Пришляк