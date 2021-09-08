Зловмисника засуджено до шести років тюремного ув'язнення.

Жителя Березівського району Одеської області за розбещення 4-річної дівчинки внесено до спеціального реєстру засуджених за педофілію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, Березовська окружна прокуратура підтримала публічне звинувачення в суді щодо 39-річного чоловіка, обвинуваченого в розбещенні 4-річної дівчинки.

Вироком Березівського районного суду зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої дитини) Кримінального кодексу України та засуджено до 6 років ув'язнення.

Доведено, що в червні 2021 року він заманив дівчинку у свій будинок і вчинив розпусні дії щодо неї.

"Варто зазначити, що суд погодився з прокурором, який наполягав на включенні інформації про розбещувача до Єдиного реєстру осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої дитини. Суддя ухвалив відповідне рішення", - додали у прес-службі.

Реєстр педофілів в Україні

У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, що доповнює Кримінально-виконавчий кодекс статтею "Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітнього".

Читайте такожРосіянин вбив сина, який попросив зробити музику тихішеЦе автоматизована електронна база даних про осіб, які вчинили насильство над дітьми. Також у ній міститься інформація про тих людей, судимість яких за такі злочини знята або погашена.

До Реєстру вносяться відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин, вид кримінального покарання, відбуте покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, а в четвер, 16 січня, документ набув чинності.

Автор: Лариса Козова