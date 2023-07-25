Одеські священнослужителі запевняють, що не хочуть навіть згадувати про московський патріархат.

В Одеській єпархії Української православної церкви запевняють, що вже не моляться за російського патріарха Кирила, як це було до 24 лютого 2022 року.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна – Одеса" заявив протоієрей Одеської єпархії УПЦ Максиміан Погореловський.

Зокрема, він це сказав, коментуючи російську атаку на Одесу, яка відбулася у ніч на 23 червня, коли значних ушкоджень зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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"Не треба нас ображати, та казати про якийсь московський патріархат. Ми - Українська православна церква, яка відділилася, яка є повністю автономною та на це є Томос, який нам надано у 1990 році. Тобто, церква наша зареєстрована за рік до визнання незалежності України , як Українська православна церква без будь-якого московського патріархату, який десь там в Росії", - наголосив протоієрей.

Він запевняє, що УПЦ багато робить для українських захисників, зокрема регулярно відправляє на фронт якусь допомогу. За його словами служителі УПЦ моляться за перемогу та незалежність України та згадують у молитвах митрополита Онуфрія

В той же час, Погореловський підтвердив: до 24 лютого 2022 року в УПЦ була традиція, яка залишалася з радянських часів – у молитвах священники згадували російського патріарха Кирила. Але після повномасштабного вторгнення РФ у всій УПЦ це більше не відбувається.

"Це знищено на тисячі років. Ми ніякого відношення не маємо до них. Мали до війни, лише духовне, як всі православні у світі. Сьогодні цього відношення та, навіть, спілкування з ними не маємо через страшну позицію, яку зайняв предстоятель (РФ – УНІАН) та ще деякі представники російської православної церкви", - каже представник єпархії.

Також він розповів, що над священниками, які залишилися на окупованих територіях, спецслужби РФ знущаються та забороняють згадувати ім’я Онуфрія.

Він зазначив, що як священослужитель не має права когось за щось засуджувати, але, як громадянин України впевнений, що атака не середмістя Одеси було вчинено РФ навмисно, щоб люди почали боятися, зламати дух нашої нації, зламати одеситів, але ми бачимо, що це отримало зворотній реацию.

Також Погоредовський розповів про руйнування, які зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор, який знаходиться у середмісті Одеси.

"Ракета попала просто в саме серце храму, у вівтарну частину – найголовніше місце, де звершується літургія. Вівтар просто зник. Була така сила удару, що знесло півтораметрову стіну, яка розташовувалася поряд. Перекинулася колонада, яка навісала над центральним престолом собору. Та ракета пробила мінус два поверхи вниз, де пошкодила різницю, де зберігався весь одяг священнослужителів, ікони та дуже цінні книги", - розповів протоієрей.

За його словами, дивом вціліла ікона Касперівської божої матері, яка знаходилась в епіцентрі вибуху. Також не постраждали Іверська ікона, мощі святого Інокентія та саркофаг з прахом подружжя Воронцових.

За його даними, ікона Спасу Нерукотворного, яку у 2010 році подарував патріарх Кирило, зникла.

Удар по Свято-Преображенському кафедральному собору

Нагадаємо, у ніч на 23 липня російські військові завдали потужного ракетного удару по Одесі. В результаті значних пошкоджень зазнали Спасо-Преображенський собор та ще майже 30 будинків-пам’яток архітектури у середмісті, яке перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Через атаку одна людина загинула, понад 20, у тому числі – діти, зазнали поранень.

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