За словами президента, потрібно забезпечити повноцінний повітряний щит над всіма містами України.

Президент Володимир Зеленський у чергове закликає партнерів України забезпечити повноцінний повітряний щит над країною та не звикати до російського терору після удару по Спасо-Преображенському собору. Про це йдеться у Telegram Зеленського.

"Україні потрібен повноцінний повітряний щит - лише так можна перемогти російський ракетний терор. Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися", - зазначив глава держави.

За його словами, завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО, захисники українського неба врятували тисячі життів.

"Але для всієї нашої території, для всіх наших міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони. Світ не повинен звикнути до російського терору - потрібно перемогти терор. І це можливо!", - написав Зеленський.

Окупанти завдали наймасованішої атаки по Одесі - головне

Як повідомляв УНІАН, протягом лише минулої доби росіяни завдали ударів по 10 регіонам України, в результаті чого за попередніми даними, загинули 10 мирних жителів, а 43 - отримали поранення.

Ворог вдарив по Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Були атаковані 133 населених пункти та 141 об’єкт інфраструктури.

Сьогодні вночі по Одесі росіяни випустили 19 ракет різних типів, в результаті чого було зруйновано та пошкоджено низку об’єктів, у тому числі що охороняються ЮНЕСКО. Пошкоджено багато житлових будівель, понівечено десятки авто, загинув один чоловік, постраждали 22 особи.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що сили ППО знищили 9 ракет ("Калібри" та "Іскандери-К"). На жаль, ППО не зловила ті типи ракет, які нашій системі важко "ловити" в повному обсязі.

В Одесі внаслідок російського обстрілу цієї ночі пошкоджено Спасо-Преображенський собор в центрі Одеси, історичні будівлі - Будинок вчених, будівлю Одеського державного музичного ліцею імені професора П.С. Столярського, а також об’єкти портової інфраструктури. Загалом вже відомо про 25 пошкоджених атакою пам’яток архітектури в місті.

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