До завершення визначеного строку жінок не притягатимуть до відповідальності за ухилення від військового обліку.

Військовозобов'язані жінки повинні стати на військовий облік до кінця 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Управління персоналу Штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Ярослав Горбач повідомив під час прес-конференції щодо роз'яснення положень наказу Міністерства оборони №313 щодо взяття на військовий облік жінок.

"Керівним складом Збройних сил України проаналізовано, прийнято рішення щодо реалізації взяття на військовий облік військовозобов'язаних жінок. Визначено терміни - до кінця 2022 року провести цю роботу... До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, установи, організації, де працюють жінки, які мають стати на військовий облік, а також самі жінки, які мають ставати на військовий облік, до цього часу, однозначно, не будуть притягуватися до жодної відповідальності", - заявив Горбач.

За його словами, метою цієї роботи є приведення обліку "людських ресурсів" до вимог чинного законодавства.

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"В результаті... ми будемо мати чітку кількісну цифру, чітке уявлення щодо наявних дефіцитних військово-облікових спеціальностей, які, у разі необхідності, у майбутньому можуть бути використані в подальшому для оборони нашої держави", - сказав Горбач.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку й вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.

Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Жінок можуть призивати до Збройних сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний же час українки можуть піти в армію добровольцями.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.

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