Серед зазначених професій є як менеджери, так й редактори.

Українок певних професій ставитимуть на військовий облік. До переліку входять сотні спеціальностей.

Про це йдеться в наказі Міноборони від 11 жовтня.

У документі зазначено, що роботодавець повинен проконтролювати, чи стали його співробітниці, які працюють за вказаними спеціальностями, на військовий облік. Водночас при прийманні на роботу перевірятимуть документи та відмітки про взяття на військовий облік.

Читайте такожПоблизу кордонів України перебувають 122 тисячі російських військових-ДаніловСтавити жінок на військовий облік будуть за двох умов:

обіймає посаду або працює за фахом зі списку;

жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

При цьому стан здоров'я повинна визначити військово-лікарська комісія, а граничний вік – 60 років.

Повний список професій, що підлягають постановці на військовий облік

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні замість військових комісаріатів тепер будуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Крім того, уточнено порядок оформлення облікових документів для осіб з інвалідністю, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування.

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