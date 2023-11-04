Закон гарантує представникам нацменшин ряд прав і свобод, у тому числі на використання своєї мови "в межах, що не суперечать закону".

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що підписав ухвалений парламентом закон про національні меншини, виконавши цим рекомендацію Європейської комісії. Про це він сказав у вечірньому зверненні 3 листопада.

Про підписання законопроєкту голова держави сказав у контексті підготовки до наступного тижня, коли Єврокомісія має оприлюднити оцінку прогресу євроінтеграції України.

"Підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз", – сказав президент.

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Закон про національні меншини- деталі

21 вересня Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон, який запроваджує відкриття спеціалізованих книгарень для національних меншин, та безкоштовне забезпечення підручниками школярів та педагогів, які належать до нацменшин. За це рішення проголосували 318 народних депутатів.

Законом, зокрема визначається, що держава з урахуванням конкретного становища осіб, які належать до нацменшин, вживає заходів з метою досягнення у сферах економічного, соціального, політичного та культурного життя повної та справжньої рівності між особами, які належать до нацменшин, та особами, які належать до більшості населення.

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