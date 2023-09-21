Уряд визначатиме методологію особливості використання мов нацменшин в їхній комунікації з місцевими органами влади.

Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон, який запроваджує відкриття спеціалізованих книгарень для національних меншин, та безкоштовне забезпечення підручниками школярів та педагогів, які належать до нацменшин.

За це рішення проголосували 318 народних депутатів. Йдеться про внесення змін до Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України (реєстр. № 9610).

Законом, зокрема визначається, що держава з урахуванням конкретного становища осіб, які належать до нацменшин, вживає заходів з метою досягнення у сферах економічного, соціального, політичного та культурного життя повної та справжньої рівності між особами, які належать до нацменшин, та особами, які належать до більшості населення.

Відео дня

В законодавстві з’являється поняття спеціалізованої книгарні, утвореної для реалізації прав нацменшин. Це спеціалізований магазин для торгівлі видавничою продукцією, друкованими медіа, що створений для задоволення потреб та інтересів осіб, які належать до нацменшин, пов’язаних із культурою, мовою, історією та іншими інтересами відповідної нацменшини.

Також визначається, що держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до нацменшин, та педагогічних працівників.

Встановлюється, що особливості використання мов нацменшин, зокрема при наданні топографічної інформації, комунікації з органами влади у населених пунктах, в яких традиційно проживають нацменшини, або в яких такі особи складають значну частину населення, на прохання таких осіб і якщо таке прохання відповідає реальним потребам, визначаються методологією, що затверджується урядом.

Ця методологія має забезпечувати можливість, зокрема використання особами, які належать до нацменшин, поряд із державною мовою, мови відповідної нацменшини у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Серед іншого, визначається, що у населених пунктах, в яких традиційно проживають нацменшини, або в яких такі вони складають значну частину населення, допускається поширення внутрішньої та зовнішньої реклами, а також реклами у відповідних аудіальних та аудіовізуальних медіа місцевої категорії, виконаної державною мовою та дубльованої мовами відповідних нацменшин.

Порядок визначення переліку та перелік населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до нацменшин, або в яких такі особи складають значну частину населення, затверджуються урядом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Водночас, зокрема на період діючого нині воєнного стану та протягом п'яти років з дня його скасування або припинення до державної (офіційної) мови держави-агресора не застосовується ряд положень цього закону. Йдеться, зокрема про дубляж реклами.

Рух України до Євросоюзу

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі, а 23 червня того ж року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Водночас Європейська Комісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження Україною статусу країни-кандидата на вступ у ЄС та подальшого переходу до переговорів про приєднання. Йдеться, зокрема і про завершення реформи законодавства щодо нацменшин.

На початку серпня 2023 року заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначив, що до жовтня Україна зможе виконати усі рекомендації Євросоюзу, які дозволять їй зберегти статус кандидата на членство в ЄС та розпочати перемовини про вступ.

Вас також можуть зацікавити новини: