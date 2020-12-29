На Дніпропетровщині поліцейські затримали жінку, яка спричинила смертельні тілесні ушкодження 3-річному сину, та розповіли подробиці інциденту.
Читайте такожНа Донеччині вітчим до смерті забив ланцюгом півторарічного хлопчика (фото)Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції 28 грудня близько 08:05 від лікаря швидкої медичної допомоги.
Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері, перебуваючи за місцем мешкання, 25-річна жінка спричинила множинні тілесні ушкодження своєму 3-річному сину.
Зазначається, що матір завдала дитині численні удари по голові та тулубу.
«Вранці хлопчику стало зле, і мати повезла його до лікарні, однак по дорозі до медичного закладу дитина померла», - йдеться у повідомленні.
Вбивство дитини у Дніпропетровській області: подробиці розслідування
- Правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
- 28 грудня жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесні ушкодження, що спричинило смерть) ККУ.
- Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
- Слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування за ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.
- Тіло хлопчика було направлено до Синельниківського бюро судмедекспертизи для встановлення причин смерті.
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