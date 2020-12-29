Жінка завдала дитині численні удари, від отриманих травм дитина померла.

На Дніпропетровщині поліцейські затримали жінку, яка спричинила смертельні тілесні ушкодження 3-річному сину, та розповіли подробиці інциденту.

Читайте такожНа Донеччині вітчим до смерті забив ланцюгом півторарічного хлопчика (фото)Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції 28 грудня близько 08:05 від лікаря швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері, перебуваючи за місцем мешкання, 25-річна жінка спричинила множинні тілесні ушкодження своєму 3-річному сину.

Зазначається, що матір завдала дитині численні удари по голові та тулубу.

«Вранці хлопчику стало зле, і мати повезла його до лікарні, однак по дорозі до медичного закладу дитина померла», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

28 грудня жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесні ушкодження, що спричинило смерть) ККУ.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування за ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

Тіло хлопчика було направлено до Синельниківського бюро судмедекспертизи для встановлення причин смерті.

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Автор: Світлана Макринська