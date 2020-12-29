Батьки повезли дитину в лікарню, але вона померла в дорозі.

У Межівському районі Дніпропетровської області мати жорстоко побила свого малолітнього сина. Наступного дня дорогою до лікарні дитина від отриманих травм померла.

Про це з посиланням на джерела повідомляє «Днепр оперативный».

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Зазначається, що вранці 28 грудня в поліцію прийшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що на автодорозі біля села Новопавлівка медики зафіксували смерть маленького хлопчика, якого батьки на власному автомобілі везли в лікарню.

Як попередньо встановили правоохоронці, що приїхали на місце події, ввечері 27 грудня, 25-річна матір дитини, перебуваючи у своєму будинку в селі Дачне, жорстоко побила 3-річного сина. Жінка завдала хлопчикові тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв м'яких тканин по всій поверхні тулуба та кінцівок.

Вже на наступний день, вранці, дитині стало погано і мати вирішила самостійно відвезти його в лікарню. Але по дорозі в медустанову хлопчик помер. Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на місце події, констатувала смерть дитини.

Тіло хлопчика було направлено до Синельниківського бюро судмедекспертизи для встановлення причин смерті, а його матір затримали в порядку ст.208 КПК України. Поліцейські з'ясовують всі обставини та деталі трагедії.

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Автор: УНІАН