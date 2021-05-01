Фігурант справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко може отримати компенсацію на час перебування в СІЗО.
Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише НВ.
Малюська зазначив, що чим довше тривалість утримання в СІЗО, тим більшу компенсацію він може отримати.
"Є компенсація. За необґрунтовані звинувачення, за весь час утримання його в СІЗО може бути виплачена компенсація", - додав міністр.
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Справа Шеремета: що відомо
Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.
Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.
30 квітня Антоненка випустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
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