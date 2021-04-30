Антоненко пробув в СІЗО понад 500 днів / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка випустили з-під варти на цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
На сьогоднішньому засіданні прокурор не став вимагати взяття під вартою.
(Новина доповнюється)
Що відомо про справу
- Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.
- Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram