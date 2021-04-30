Антоненко пробув в СІЗО понад 500 днів / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка випустили з-під варти на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

На сьогоднішньому засіданні прокурор не став вимагати взяття під вартою.

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Що відомо про справу

  • Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
  • 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.
  • Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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Автор: Дмитро Хилюк