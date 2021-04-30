Антоненка випустили з-під варти на цілодобовий домашній арешт

На сьогоднішньому засіданні прокурор не став вимагати взяття під вартою.

Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка випустили з-під варти на цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє кореспондент УНІАН. На сьогоднішньому засіданні прокурор не став вимагати взяття під вартою. (Новина доповнюється) Що відомо про справу Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Хилюк

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