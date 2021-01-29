Місцевий житель накинувся на знайому через те, що вона шумно поводилася. Він порізав її ножем, а тіло викинув недалеко від свого будинку.

В Одеській області затримали зловмисника, який жорстоко вбив жінку, а тіло викинув у водовідвідний канал міста Вилкове.

Читайте такожУ Рівному жінка померла після пологів з "духовною акушеркою"Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, підозрюваний - 43-річний місцевий житель, який дружив з потерпілою.

Встановлено, що в день трагедії вони разом вживали спиртні напої в будинку зловмисника - недалеко від водойми.

"Господар почав сваритися з 34-річною гостею нібито тому, що вона занадто шумно веселилася. В ході конфлікту він збожеволів настільки, що жорстоко побив жінку, порізав їй шию і голову, обв'язав мотузкою і рибальською сіткою і кинув в канал", - розповіли в поліції.

Потім чоловік зник, але правоохоронці його розшукали і затримали.

На даний час йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У скоєному він зізнався.

Моторошне вбивство в Одеській області: що відомо

26 січня в центрі міста Вилкове Одеської області місцеві жителі виявили в водовідвідному каналі жіноче тіло, обмотане мотузкою і капроновою сіткою.

На тілі були множинні колото-різані рани.

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Автор: Лариса Козова