В Одеській області затримали зловмисника, який жорстоко вбив жінку, а тіло викинув у водовідвідний канал міста Вилкове.
Читайте такожУ Рівному жінка померла після пологів з "духовною акушеркою"Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, підозрюваний - 43-річний місцевий житель, який дружив з потерпілою.
Встановлено, що в день трагедії вони разом вживали спиртні напої в будинку зловмисника - недалеко від водойми.
"Господар почав сваритися з 34-річною гостею нібито тому, що вона занадто шумно веселилася. В ході конфлікту він збожеволів настільки, що жорстоко побив жінку, порізав їй шию і голову, обв'язав мотузкою і рибальською сіткою і кинув в канал", - розповіли в поліції.
Потім чоловік зник, але правоохоронці його розшукали і затримали.
На даний час йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
У скоєному він зізнався.
Моторошне вбивство в Одеській області: що відомо
26 січня в центрі міста Вилкове Одеської області місцеві жителі виявили в водовідвідному каналі жіноче тіло, обмотане мотузкою і капроновою сіткою.
На тілі були множинні колото-різані рани.
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