Сьогодні виявлено тіло, обмотане мотузкою і капроновою сіткою.

У місті Вилкове Одеської області невідомі жорстоко вбили жінку і викинули тіло у водовідвідний канал.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло, обмотане мотузкою та капроновою сіткою, виявили сьогодні у водовідвідному каналі.

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При попередньому огляді поліцейські виявили на тілі численні колото-різані рани.

Правоохоронці встановлюють особу вбитої і зловмисників, причетних до скоєння злочину.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляють користувачі в соціальних мережах, у вівторок перехожі побачили труп, що сплив у каналі, в центрі міста. Жінці на вигляд 40 років. Ноги були зв'язані, на шиї різані рани.

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Автор: Лариса Козова