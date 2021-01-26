У місті Вилкове Одеської області невідомі жорстоко вбили жінку і викинули тіло у водовідвідний канал.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло, обмотане мотузкою та капроновою сіткою, виявили сьогодні у водовідвідному каналі.
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При попередньому огляді поліцейські виявили на тілі численні колото-різані рани.
Правоохоронці встановлюють особу вбитої і зловмисників, причетних до скоєння злочину.
За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляють користувачі в соціальних мережах, у вівторок перехожі побачили труп, що сплив у каналі, в центрі міста. Жінці на вигляд 40 років. Ноги були зв'язані, на шиї різані рани.
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