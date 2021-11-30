Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Верховна Рада України ухвалила Закон про Службу військового капеланства (№4626).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 291 народний депутат із 340, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлюється, що Служба військового капеланства - окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної прикордонної служби України, що складається з органів управління Служби військового капеланства, військових капеланів і утворена з метою організації заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей у мирний і воєнний час.

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Служби військового капеланства підпорядковуються безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ, командувачу Нацгвардії, керівникам інших утворених відповідно до законів України військових формувань, голові ДПСУ.

Гранична чисельність Служби військового капеланства не може становити менше 0,15% граничної чисельності, відповідно, ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Обов'язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти.

Військові капелани проходять навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів у навчальному центрі ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

Крім того, визначається, що з метою належної організації задоволення духовно-релігійних потреб особового складу здійснюється визначення квот конфесійного представництва військових капеланів.

Закон набирає чинності з 1 липня 2022 року, крім положення щодо наявності вищої богословської освіти, яке вводиться в дію через 5 років з дня набрання чинності цим законом.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №4626, яким пропонується надати військовим капеланам статус військовослужбовців, у Верховній Раді зареєстрували в січні цього року.

Тоді один із авторів законопроекту, народний депутат від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що це була спільна плідна праця представників Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, церков та релігійних організацій, а також депутатів різних фракцій.

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Автор: Таня Поляковська