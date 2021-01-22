Капелани консультуватимуть військове командування щодо релігійної ситуації в підрозділі, у пункті постійної дислокації та в районі виконання завдань.

У Верховній Раді України пропонують надати військовим капеланам статус військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, у парламенті зареєстровано проект закону "Про Службу військового капеланства" (реєстраційний номер 4626).

На даний час текст законопроекту не оприлюднено.

Водночас один із авторів законопроекту, народний депутат від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив у Facebook, що це була спільна плідна праця представників Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, церков та релігійних організацій, а також депутатів різних фракцій.

Він зазначив, "що з початком російської агресії проти України військові капелани відразу вирушили на передову і продовжують підтримувати наших бійців досі".

"Однак вони досі не мають належного соціального захисту, оскільки перебувають там як цивільні або волонтери. Не визначені їхній статус, підстави для перебування на фронті та для їх матеріального забезпечення. Не визначено, як вирішувати побутові й правові питання і що має робити держава, якщо капелан отримує поранення чи гине. Так само не мають захисту і їхні родини", - заявив Костенко.

За його словами, законопроектом передбачено створити відповідну службу та закріпити статус військових капеланів як військовослужбовців, а також визначити чіткі вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

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"За законопроектом, вони будуть консультувати військове командування щодо релігійної ситуації в підрозділі, у пункті постійної дислокації і в районі виконання завдань за призначенням, а також виконуватимуть інші важливі завдання", - додав Костенко.

При цьому він зазначив, що законопроект розроблявся з урахуванням поліконфесійності нашої держави та передбачає для забезпечення міжконфесійної злагоди та порозуміння у роботі капеланів створення дорадчих органів - Міжконфесійних рад з питань військового капеланства.

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Автор: Надя Пришляк