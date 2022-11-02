Дівчина зізналася, що у неї є коханий, і він теж військовий. Та заміж вона вийде за іншого захисника - представника ЛГБТ-спільноти.

Фахівчиня у сфері комунікацій Лєда Космачевська виходить заміж за українського військового - представника ЛГБТ-спільноти.

Своєю історією вона поділилася у Facebook й розбурхала юзерів цієї мережі. Одні поставилися до її рішення з розумінням, інші засипали її запитаннями.

Космачевська нарікає, що в Україні досі невирішено питання щодо легалізації одностатевих шлюбів, тож такі партнери обмежені у низці юридичних моментів.

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"Я стану дружиною військового, який добровільно погодився захищати Україну і робить це від початку повномасштабного вторгнення. Я беру на себе відповідальність за пошук, упізнання, поховання, повідомлення родичам та знайомим. Це я за необхідності скажу лікарю, що мій чоловік хотів стати донором. Це я не буду просити священника про відспівування, бо мій чоловік цього не хотів. Це я виконаю його останню волю і я зустріну його перша, коли він повернеться з перемогою", - написала Лєда.

Нагадаємо, що, за українським законодавством, лише найближчі родичі мають право на сповіщення про смерть, видачу тіла та грошової компенсації у разі загибелі військового.

Цікаве в цій історії те, що у неї, як зізналася дівчина, є коханий. І він теж військовий, та заміж дівчина виходить за іншого захисника - представника ЛГБТ-спільноти, щоб представляти інтереси його партнера.

"Це не те, що я хотіла б робити. Не мала б робити. Бо кохаю іншого, і він теж військовий. Я хочу стояти в нього за спиною, я знаю кожен сантиметр його тіла, я хочу завжди знати, де він. Я знайду його де завгодно, чого б це не вартувало. І це право я можу мати законно, а тисячі українців та українок - ні", - написала Космачевська.

Вона додала, що у її майбутнього чоловіка теж є чоловік, разом вони вже 15 років.

"Але в юридичній площині України його не існує. Це несправедливо, страшно, боляче. Це забирає надважливе з життя одностатевих пар", - наголосила дівчина.

"Які часи, така і наречена", - додала вона.

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні

Нагадаємо, у липні 2022 року електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч.

Згодом Зеленський відповів на електронну петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів у країні.

Президент нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

Очільник держави доручив прем’єр-міністру України Денису Шмигалю розглянути порушене в петиції питання та поінформувати його про результати.

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