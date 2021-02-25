Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, приймання документів здійснюватиметься з 1 березня до 30 березня 2021 року (включно).
На засіданні комісії сьогодні було обрано голову конкурсної комісії – ним став професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.
Також конкурсна комісія затвердила текст оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.
Документи подаються до конкурсної комісії поштою або особисто за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс президента України.
Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 5 квітня 2021 року.
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Обрання судді в ЄСПЛ від України: що передувало
19 лютого Зеленський підписав указ «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».
Згідно з документом, за результатами співбесіди та з урахуванням результатів тестування конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу визначає трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
Про результати конкурсу голова конкурсної комісії інформує президента України та подає список відібраних кандидатів до Міністерства закордонних справ для його подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи.
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