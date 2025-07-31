Це рішення має запрацювати вже з серпня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим. Про це голова держави повідомив у відеозверненні до українців.

"І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв. Також я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало", - розповів Зеленський.

Також голова держави додав, що ухвалено закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам.

Відео дня

"Ці закони вже є, ці закони вже будуть працювати. Тож цей день справді результативний – і відчутний для людей. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси", - зазначив президент.

Компенсація за невикористані дні відпустки для військових

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану. Відповідна грошова компенсація виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

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