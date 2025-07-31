Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим. Про це голова держави повідомив у відеозверненні до українців.
"І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв. Також я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало", - розповів Зеленський.
Також голова держави додав, що ухвалено закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам.
"Ці закони вже є, ці закони вже будуть працювати. Тож цей день справді результативний – і відчутний для людей. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси", - зазначив президент.
Компенсація за невикористані дні відпустки для військових
Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану. Відповідна грошова компенсація виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.