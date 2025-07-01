Грошова компенсація виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану (№ 4470-IX). Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України у Telegram.

Зокрема, йдеться як про основну, так і про додаткові відпустки.

Передбачається, що у разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. При цьому, якщо таких немає - кошти передаються у спадщину.

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Цей закон було направлено на підпис президента ще 9 червня, а повернуто вже з підписом глави держави сьогодні, 1 липня.

Парламентом було внесено зміни до статті 10-1 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Так, відповідними змінами було визначено, що не використані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Що держава надає військовим

В Україні діють пільги для учасників бойових дій, які передбачають різноманітні знижки та безкоштовні послуги. Однією з них є санаторно-курортне лікування для ветеранів війни та їхніх сімей, а також близьких загиблих захисників. Такі категорії можуть отримати путівку для безкоштовного відпочинку в санаторії.

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