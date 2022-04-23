Витяг в електронному вигляді буде з QR-кодом, який дає змогу перевірити чинність даного документа.

В Україні спрощено процедуру отримання інформації про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу омбудсмена.

Відтепер отримати витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості або перевірити таку інформацію можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису онлайн за посиланням.

Як зазначається, витяг про відсутність судимості може знадобитися: під час оформлення на роботу; для оформлення візи для виїзду за кордон; для участі в тендері; для усиновлення, встановлення опіки; для оформлення громадянства; для оформлення або поновлення документів тощо.

Такий витяг може отримати фізична особа, яка досягла 14-річного віку.

Витяг в електронному вигляді матиме QR-код, який дає змогу перевірити чинність даного документа.

Як писав УНІАН, у додатку "Дія" з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер онлайн можна і оформити статус ВПО, і отримати виплати від держави - 2 тисячі гривень на місяць на одного дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Щоб скористатися новою функцією, потрібно оновити додаток.

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