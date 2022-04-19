У додатку "Дія" з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер онлайн можна і оформити статус ВПО, і отримати виплати від держави - 2 тисячі гривень на місяць на одного дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Щоб скористатися новою функцією, потрібно оновити додаток.
Про це передає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він додав, що виплати можна отримати на карту і витратити на будь-які потреби, в тому числі зняти з картки готівку.
"Послуга в додатку "Дія" стосується тільки тих, хто зараз знаходиться в Україні і досі не мав статусу ВПО. Трохи пізніше з'явиться можливість оформити послугу для всіх переселенців з України", - додав Федоров.
Як ВПО отримати послуги в додатку "Дія"
- Зайдіть в Дію і натисніть "Послуги" - "Отримати статус ВПО".
- Вкажіть поточне місце розташування, підтвердіть геолокацію і натисніть "Продовжити". Включити геолокоцію потрібно тільки один раз.
- Якщо є дитина, можна отримати статус переселенця і для неї – свідоцтво про народження підтягнеться в Дію або його можна додати вручну. Якщо ж дітей немає, натисніть "Зареєструватися без дітей".
- Виберіть картку, щоб отримати фінансову допомогу.
- Вкажіть, яка допомога необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарці) і залиште контактні дані. Як тільки з'явиться можливість допомогти, з вами зв'яжуться представники соцзахисту.
Довідка ВПО з'явиться в Дії поруч з іншими цифровими документами. Кошти будуть виплачені на картку єПідтримка.
Нагадаємо, в додатку Дія так само можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію.