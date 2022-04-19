Виплати можна отримати на карту і витратити на будь-які потреби, в тому числі зняти з карти готівку.

У додатку "Дія" з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер онлайн можна і оформити статус ВПО, і отримати виплати від держави - 2 тисячі гривень на місяць на одного дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Щоб скористатися новою функцією, потрібно оновити додаток.

Про це передає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що виплати можна отримати на карту і витратити на будь-які потреби, в тому числі зняти з картки готівку.

"Послуга в додатку "Дія" стосується тільки тих, хто зараз знаходиться в Україні і досі не мав статусу ВПО. Трохи пізніше з'явиться можливість оформити послугу для всіх переселенців з України", - додав Федоров.

Як ВПО отримати послуги в додатку "Дія"

Зайдіть в Дію і натисніть "Послуги" - "Отримати статус ВПО".

Вкажіть поточне місце розташування, підтвердіть геолокацію і натисніть "Продовжити". Включити геолокоцію потрібно тільки один раз.

Якщо є дитина, можна отримати статус переселенця і для неї – свідоцтво про народження підтягнеться в Дію або його можна додати вручну. Якщо ж дітей немає, натисніть "Зареєструватися без дітей".

Виберіть картку, щоб отримати фінансову допомогу.

Вкажіть, яка допомога необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарці) і залиште контактні дані. Як тільки з'явиться можливість допомогти, з вами зв'яжуться представники соцзахисту.

Довідка ВПО з'явиться в Дії поруч з іншими цифровими документами. Кошти будуть виплачені на картку єПідтримка.

Нагадаємо, в додатку Дія так само можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію.

Вас також можуть зацікавити новини: