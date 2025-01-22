Серед чоловіків доля тих, хто готовий назавжди покинути батьківщину, є вищою, ніж серед жінок.

Наразі для більшості українських чоловіків кордони залишаються закритими. Але і після їх відкриття 70% українців точно не планують виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання. Втім ще 21% громадян вже налаштовані на еміграцію, коли шлагбаум піднімуть. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Зазначається, що серед чоловіків частка тих, хто хотів б виїхати з країни після відкриття кордонів, є вищою, ніж серед жінок: 25% проти 17%. Опитування також показало, що про бажання виїхати за кордон для постійного проживання у разі відкриття кордонів найчастіше заявляли респонденти віком від 18 до 29 років (33%).

За словами соціологів, чим старшою є вікова група, до якої належить респондент, тим меншою є частка таких, які бажали би виїхати за кордон на постійне місце проживання. Так, серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажало б 27%, серед респондентів 40-49 років – 23%, 50-59 років – 16%, а серед респондентів, яким за 60 років – 9%.

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"Для тих респондентів, які хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання у разі відкриття кордону для всіх категорій населення, основними мотиваціями для виїзду за кордон є відсутність можливостей для розвитку (30,5%), загроза життю внаслідок ведення бойових дій (29%), недостатня соціальна підтримка з боку держави (29%), бажання возз’єднатися з рідними (26%), бажання вивезти рідних, що залежать від респондента (23%), і неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%)", - мовиться також в результатах дослідження.

Опитування проводилося у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року методом face-to-face. Було опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка не перевищує 2,6%.

Інші соціологічні опитування в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше українці відповіли, як ставляться до російськомовних громадян. Зокрема, 83% населення готові допускати російськомовних жителів України у своє оточення. Ксенофобе ставлення до них мають 17%.

Крім того, опитування показало, що 93% населення погоджується допустити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у своє оточення, ксенофобне ставлення до них мають лише 17%. Тому, як зазначалося, ситуація з ВПО виглядає цілком сприятливою.

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