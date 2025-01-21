Ксенофобське ставлення до них мають 17%.

83% населення готові допускати російськомовних жителів України у своє оточення. Про це йдеться в соціологічному дослідженні, яке провели в Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року.

"Індекс соціальної дистанції 3.73, що відповідає середньому, готові допустити їх в своє оточення 49%, ще 34% погоджуються, що вони мають жити в Україні. Тобто 83% населення готові допускати російськомовних жителів України у своє оточення. Ксенофобе ставлення до них мають 17%", - мовиться в опитування.

Соціологи зазначили, що різниця з результатами березня 2023 року незначуща, ситуація щодо російськомовних громадян України за півтора року не змінилася.

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Крім того, опитування показало, що 93% населення погоджується допустити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у своє оточення, ксенофобне ставлення до них мають лише 17%. Тому, як зазначається, ситуація з ВПО виглядає цілком сприятливою.

Загалом було опитано 989 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Суспільні настрої українців

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологів, у кінці 2023 року 77% довіряли президенту Володимиру Зеленському, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року - до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%).

До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до президента (тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра). Станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту Зеленському, не довіряли - 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися із своїм ставленням.

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