Обмеження для митців почнуть діяти з 3 березня.

Аби запобігти використанню дозволу від Міністерства культури та стратегічних комунікацій для незаконного виїзду за кордон під час повномасштабного вторгнення, відомству потрібно погодити зміни до правил перетину кордону. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У відомстві зазначили, що правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають змінити, аби запобігти зловживанням.

"Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни", - пояснили у Мінкульті.

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Тому для цього Мінкульт розробив проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року № 57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

"Запропонований проєкт змін врегульовує питання вичерпних вимог для прийняття рішення Міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану", - додали у відомстві.

Через це з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів для виїзду зазначеної категорії осіб за межі держкордону.

"Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості", - підсумували у повідомленні.

Виїзд чоловіків за кордон - що відомо

Раніше юрист Володимир Пилипенко заявив, що мобілізацію і заборону на виїзд за кордон можуть продовжити після завершення війни. За його словами, це пов'язано з тим, що обороноздатність країни є основною складовою існування України.

"Ми будемо з цим жити насправді роки й роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на Півночі, на Сході. Вони будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові", - додав юрист.

Водночас старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк спрогнозував наслідки для демографії через виїзд за кордон хлопців до 18 років. Він зазначив, що через це статевий розподіл населення у віці 17 років, а також перших років повноліття зміниться, тому матиме місце значна перевага жінок.

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