Кремлівський пропагандист завів розмову про Шухевича, але такого розвитку діалогу він точно не очікував.

Викрадений російськими окупантами екс-мер Херсона Володимир Миколаєнко зіпсував інтерв'ю пропагандистам. Кремлівський рупор намагався змусити його визнати головнокомандувача УПА Романа Шухевича нацистом, але не вийшло.

Фрагмент сюжету з'явився у мережі.

На відео російський пропагандист вимагає, щоб Миколаєнко спростував свою заяву про те, що Шухевич - герой. Однак той відмовився. Інтерв'ю, очевидно пішло не за планом.

"Якщо це звання (героя - УНІАН) йому дала країна, значить для неї він - герой. Він воював на стороні України. Він не воював за нацистську Німеччину. Він воював за Україну", - заявив Миколаєнко.

Пропагандист не апелював, а відверто змушував його визнати протилежне. Стратегія не спрацювала.

Нагадаємо, що в Росії противникам рашистської Z-символіки погрожують "перевихованням" у концтаборах та стерилізацією.

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