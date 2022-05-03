В РФ мріють про концтабори для критиків Z-символіки / скриншот
Противникам рашистської Z-символіки погрожують "перевихованням" у концтаборах та стерилізацією.
Про це в ефірі одного з федеральних каналів заявив російський режисер і гендиректор "Мосфільм" Карен Шахназаров.
"Противники літери Z повинні розуміти, якщо вони розраховують на милість, ні - їх не помилують. Це все серйозно вже. У випадку чого - концтабори, перевиховання, стерилізація... Це все дуже серйозно", - пригрозив Шахназаров.
В РФ заговорили про створення коцнтаборів для противників рашистської символіки
Читайте також:
Раніше в ефірі федерального каналу РФ влаштували істерику через ініціативу німецької компанії щодо постачання Україні 88 танків Leopard.