Гордон зазначив, що Кіму освідчується величезна кількість дівчат і жінок публічно й в соцмережах.

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім прокоментував, як реагує на славу, як йому вдається завжди бути життєрадісним й усміхненим.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Так, Гордон зазначив, що Кім - один з головних символів українського опору, з ним в інтернеті величезна кількість мотивуючих картинок. Він запитав, як глава Миколаївської ОДА реагує на славу.

"Та ніяк, я завжди був відомий у своєму місті, тому, я жартую насправді, я ніяк не реагую. У мене немає часу оцінити, мені ставила це запитання і дружина. Кажу: "Та заспокойся, мені ніколи навіть там щось прочитати або проаналізувати", - сказав Віталій.

Гордон зазначив, що Кіму освідчується величезна кількість дівчат і жінок публічно і в соцмережах. Він запитав, чи не ревнує його дружина.

"По-перше, я не читав і не бачив, щоб хтось мені зізнавався в коханні... Мені зізнається в коханні дружина. Ревнує чи ні-навряд чи. Про це говорили колись давно. Але зараз це не є основною темою для наших розмов", - сказав голова Миколаївської ОДА.

Також він назвав здоровим пофігізмом свою реакцію на те, що відбувається, - він завжди спокійний та усміхнений.

Нагадаємо, губернатор Миколаївської області Віталій Кім зачепив українок своєю неординарністю, любов'ю до жартів і завжди хорошим настроєм.

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