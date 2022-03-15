З приходом війни "краші" українських жінок змінилися.

Якщо раніше українки обожнювали голлівудських акторів, задивлялися на талановитих і нестримних артистів, захоплювалися сильними спортсменами, то з приходом війни їх увага переключилася на українських політиків, серед яких вони, до речі, знайшли собі нових "крашів". Але вони виявилися одружені.

Олексій Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, якого називають заспокійливим засобом і від якого можна навіть воду зарядити, ось уже як 7 років щасливо одружений на Анастасії Арестович, з якою виховує дочку і сина.

Віталій Кім

Завжди веселий губернатор Миколаївської області Віталій Кім зачепив українок своєю неординарністю, любов'ю до жартів і завжди хорошим настроєм. Незважаючи ні на що він беззастережно вірить у перемогу України у війні, яку розв'язала РФ. До слова, 13 березня йому виповнився 41 рік. Що стосується його особистого життя, то він вже давно одружений і разом з дружиною виховує трьох дітей.

Олександр Скічко

У минулому шоумен, а зараз один з українських політиків Олександр Скічко приваблює своєю неординарною зовнішністю. Він завжди виглядає доглянуто, красиво розмовляє і несе позитив народу. Здавалося б, він ідеальний кандидат в чоловіки, але, на жаль, і його серце вже зайнято. Олександр у шлюбі з Єлизаветою Юрушевою, з якою виховує спільну дитину і дитину від її першого шлюбу. До слова, зараз вони знову чекають поповнення в родині.

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров перебуває в офіційному шлюбі вже 7 років. У шлюбі з дружиною Анастасією він виховує 5-річну дочку. Пара виглядає дуже щасливою.

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