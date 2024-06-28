На його бік став уповноважений ВР з прав людини.

У Сумській області судять чоловіка, який на початку повномасштабної війни виготовив зброю, щоб захищати селище у разі вторгнення російських військ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що бере цю справу на особистий контроль та вживатиме заходів для захисту прав людини. За його словами, у цій справі мають перемогти здоровий глузд та справедливість

"Відповідно до статті 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу". Тож чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних", - написав він у своєму Telegram-каналі. Відео дня

Що відомо про справу

У листопаді 2023 року Суспільне розповідало про партизана Віталія Куколя, який на початку вторгнення виготовив вибухівку та замінував шлях між окупованим Тростянцем і Кам’янкою, де він жив.

Журналісти повідомляли, що чоловік допомагав людям виходити з окупації, а також співпрацював з 93 окремою механізованою бригадою "Холодний яр".

У квітні стало відомо, що чоловіка звинуватили у виготовленні та зберіганні боєприпасів й вибухівки. "Я навіть і покористуватися не встиг [зброєю]. Вона взагалі не годна була, коли її забирали, вона не стріляла. Так що я буду захищатись, я за собою вини абсолютно не відчуваю, я злочинів не робив", - казав він журналістам.

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