Українські сили готуються до будь-якого розвитку подій.

У російському місті Суджа наразі не бачать повноцінного масштабного угруповання РФ, однак в певний момент окупанти можуть зібрати розсереджені сили та техніку для активізації дій на кордоні.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону. "Обстановка зберігається напруженою. Ворог дотримується своєї тактики обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини зі всього наявного в нього озброєння - всіх видів артилерії, мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ. Активно використовує ударні та розвідувальні БПЛА, FPV-дрони", - сказав він.

Військовий зазначив, що концентрації великого угруповання у місті Суджа зараз не спостерігається, проте Росія може в певний момент зібрати розосереджений особовий склад та техніку для активізації дій. Українські сили готові до будь-якого розвитку подій.

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"Слід розглядати не окреме місце, бо настільки вони не концентрують, більш сили розосереджені. І зараз дозволяють зібрати в певний момент техніку і особовий склад для проведення якихось наступальних дій. Але повноцінного масштабного угруповання ми не спостерігаємо. Ми готуємось до оборони і відсічі на будь-яких напрямках Сумської області з боку РФ", - підкреслив речник ОТУВ "Сіверськ" .

На уточнююче питання, скільки теоретично потрібно часу росіянам, щоб зібрати ударне угруповання, яке буде здатне, наприклад, до дій аналогічних прориву кордону на Харківщині, він розповів, що відстежується динаміка обстрілів, рухи підрозділів та техніки.

"Ділянка державного кордону на Сумщині досить велика, майже 560 км. Населені пункти вони обстрілюють вздовж всієї лінії кордону - де більше, де менше. І зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку задіюють, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку", - пояснив Мисник.

Речник ОТУВ "Сіверськ" додав, що російські піхотні групи не можуть вести повноцінні бойові дії без підтримки техніки, тому ведеться ретельне спостереження саме за її пересуванням, щоб своєчасно виявляти та знищувати її.

"Використовуючи саме рельєф місцевості, суцільні лісові масиви, можна активно застосовувати саме тут ці піхотні підрозділи. Але вони без потужної бронетехніки теж не можуть виконувати такі повноцінні бойові завдання. А саме наша розвідка, використовуючи безпілотні літальні апарати, дає можливість вираховувати пересування цієї техніки і своєчасно її знищувати. Тож ми і націлюємо свої дії саме в цьому напрямку",- резюмував він.

Наступ Росії на Сумщині: що відомо

За прогнозом голови української розвідки Кирила Буданова, російські атаки на Харківському напрямку триватимуть ще кілька днів, але ЗСУ зможуть стабілізувати фронт.

Однак потім загарбники можуть піти у нову атаку північніше Харкова, у Сумській області. Буданов каже, що вони від початку планували наступати одночасно на обидів області.

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