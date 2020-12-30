Вітовська, Фоззі, Притула та інші відомі українці: "Дякую, 2020-й! Попри все"

Рік, що минає, був складним. Пандемія, криза, безробіття - сварити 2020-й можна довго, хоча подякувати йому теж є за що. Розпитали наших відомих співгромадян, за що вони б сказали цьому року: «Дякую».

Журнал TIME назвав 2020 рік найгіршим в історії США, а за словами кінокритика Стефані Захарек, якби цей рік був фільмом, глядачі захотіли б вимкнути його вже за 20 хвилин.

Однак учасник музичного гурту ТНМК Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі, зауважує, що 2020-му року можна подякувати за усвідомлення цінності кожного моменту життя: «Ми раптом відчули, що непогано жили. Могли собі щось дозволяти, робити речі, які зараз здаються захмарними».

Гурт ТНМК нещодавно презентував нову пісню «Хороший рік/поганий рік», присвятивши її 2020-му. На думку Фоззі, в українців в цьому році дійсно було мало хорошого. Випробування триває і невідомо, коли закінчиться.

«Я танцював в цій пісні в першу чергу від народження дітей – це для мене головна подія року. Вдячний дружині, яка витримує навантаження - відразу двійня. Триматися допомагають позитивні моменти, які зберігаємо та плануємо зберігати надалі», – розповідає музикант.

Фоззі нагадує, що навіть в минулому столітті були страшніші епідемії, не кажучи вже про війни та наслідки діяльності різних диктаторів. «Просто людство трошки жирком обросло, стало «хіпстером». Людство стало не шугане. А для такої «цивілізації хіпстерів» неможливість кудись полетіти - дійсно потрясіння», – каже Фоззі.

«Разом із тим, в цій ситуації людство показало бажання та спроможність битися за своїх пенсіонерів, за людей із груп ризику, і це плюс. Також в очах кожного зросла капіталізація його життя», – додає музикант.

Рік згуртованості та ціннісних змін

На думку волонтера, шоумена та донедавна кандидата у мери Києва Сергія Притули, пандемія спонукала українців об’єднуватися, так само, як в 2014-му.

«2020-й став ще одним роком, коли українці показали вміння гуртуватися для розв’язання проблем, а не чекати, що хтось це зробить за них. Я натякаю на державну машину», – каже він.

Притула пригадує, як спочатку люди об’єднувалися навколо ідеї захисту українських лікарів. Волонтери закупляли тисячі захисних костюмів, забезпечували лікарів масками, рукавичками та всім необхідним, забезпечували військових ПЛР-тестами. За його словами, по сьогодні волонтери забезпечують лікарні кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ.

«Українці цього року довели, що вони неймовірні. І за це 2020 року треба подякувати», - підкреслює Притула.

Він переконаний: попри все, рік був не настільки поганим, як про нього може скластися враження. Особисто вдячний 2020-му року за те, що зміг частково відійти від звичного способу життя. А час, який раніше присвячував роботі у креативній індустрії, перемикнути на глибше занурення у суспільно-політичне і громадське життя України.

Експертка у сфері поводження з відходами, голова громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Аратовська відмічає: рік, що минає, дозволив усім уповільнитися, відкласти рутинні справи та замислитися про найдорожче. «2020 рік продемонстрував, що найважливіша цінність – це життя. І коли тобі не вистачає повітря, то інші цінності припиняють існувати», – каже Аратовська.

«Я б точно не стала говорити «дякую» цьому року, бо він призвів до великих трагедій – хтось втратив близьких, хтось – свою справу через Covid і карантин», – додає вона.

На думку Євгенії, 2020-й – про економію ресурсів та потребу зосередитися на споживанні тільки вкрай необхідних речей: «Хтось, сидячи вдома та користуючись службами доставки, нарешті замислився про мінімізацію відходів і сортування».

Також в цьому році ми почали сумувати за подорожами, але завдяки локдауну відкрили для себе Україну. «Тому хтось нарешті побачив, наскільки засмічені Карпати у порівнянні зі Швейцарськими Альпами», – підкреслює Євгенія Аратовська.

Голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечерської школи Зоя Литвин переконана: маємо дякувати 2020-му за можливість почати цінувати речі, які раніше сприймали як належне. Наприклад, за нагоду зрозуміти, наскільки важливе живе спілкування та обійми. Чи наскільки цінними можуть бути буденні речі - постояти в черзі за кавою, без остраху побути в переповненому супермаркеті.

«Навіть можливість закінчити проект в строк чи працювати у нормальному ритмі, що завжди сприймалося як норма, зараз, з усіма перипетіями та перепонами, перетворилася на подвиг та привід пишатися собою», – каже Литвин.

Крім того, пандемія стала каталізатором змін в освітньому процесі. Багато освітян, які раніше не мали мотивації досліджувати новітні інструменти та технології, познайомилися з ними у 2020 році. Бо не мали вибору. «Так, це було стресово, але тепер ІТ-технології є активною частиною навчального процесу. Пандемія стала каталізатором, який довів критичній масі освітян, що ІТ — не конкурент для вчителя і не щось космічне. Це зручний інструмент, який робить навчання більш інтерактивним, доступним та індивідуалізованим для дітей», – розповідає голова «Освіторії».

Рік особистих змін та сім’ї

Зоя Литвин зізнається: вдячна 2020-му за те, що вдруге стала мамою. Попри весь антикризовий менеджмент, мала час насолодитися вагітністю, прожити та побути у цьому процесі. «Ще рада, що, судячи з мого оточення, карантинний бебі-бум зачепив не тільки мене», – додає вона.

Наприклад, у засновника гуманістичного руху за права тварин UA Animals Олександра Тодорчука цього року також народилася дитина. «Тож, не дивлячись на всі виклики, 2020-й на все життя запам'ятається, як рік сімейного щастя», – говорить він та радить шукати позитивні моменти 2020 року не на сайтах новин чи в соцмережах, а у власному житті.

Засновниця благодійного фонду «Таблеточки» Ольга Кудіненко звертає увагу, що завдяки пандемії всі стали більше часу проводити з сім'єю: «У нас з'явився час задуматися і зрозуміти, що найголовніше – наше здоров'я та близькі. А також у нас з'явилася чудова нагода все переглянути в роботі та пошукати нові варіанти для реалізації цілей».

Схожої думки дотримується відома акторка Ірма Вітовська. Вона вважає, що криза та пандемія навчили нас бути сильнішими. А також завчасно думати про те, як може змінитися світ, що треба вивчити та як розвиватися. «Хто використав цю паузу з користю, той став сильнішими. Попри всі виклики. І це важлива сторона», – зауважує Вітовська.

Сама акторка на 2020-й рік не нарікає. Навесні вона дистанційно навчала студентів (викладає в Інституті культури КНУКіМ Михайла Поплавського): «Бачити ріст тих, хто захотів в тебе чомусь навчитися, це щастя». Влітку знімалася в трьох українських проектах - стрічка «Між нами» (режисерки Соломії Томащук), серіал «Секс, Інста і ЗНО» (режисера Антоніо Лукіча), стрічка «Королі репу» (режисера Мирослава Латика).

«Третій фільм - один з останніх фільмів нашого друга продюсера Юрія Мінзянова, який нещодавно трагічно помер. Я знімалася практично ціле літо, восени зіграла у фільмі «Коза Ностра» італійського режисера Джованні Дота», – розповідає Ірма Вітовська. «Для мене 2020-й рік був дуже щасливим», – додає вона.

Тим часом, зірковий кулінарний експерт, автор проекту CultFood Євген Клопотенко думає, що ми можемо бути вдячні 2020-му й за сам карантин.

Він згадує свій шалений графік перед пандемією (постійні зйомки, роботу над проектами, ресторан і мільйон активностей) та зауважує: завдяки локдауну з’явився час замислитися над глобальними речами та перебудувати життя.

«Почав більше займатися спортом та приділяти увагу хобі. Після завершення посиленого карантину нові звички залишилися зі мною. Також зміг трішки перебудувати бізнес, зменшив свою зайнятість в операційній діяльності», – розповідає Клопотенко.

Нині Євген сміливо може сказати, що карантин вплинув позитивно на його життя.

«Пандемія коронавірусу та викликані нею карантинні обмеження дійсно складний час для кожного. Але заборони або поневолюють нас, або роблять сильнішими. І я хочу, щоби кожний українець обрав друге», – підкреслює він.

Зірковий кулінарний експерт радить забути досвід минулого та будувати своє життя наново. Не чинити опір, а приймати нові правила гри, начебто так було завжди. «Вам стане простіше, бо ви стерли внутрішні бар’єри, зіткані із суму за минулим життям. Вас більше не лякатиме навколишнє середовище. Тепер ви невразливі та відкриті до змін. Нехай обмеження стануть вашими можливостями», – переконує Клопотенко.

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Останні дні грудня – вдалий час згадати про добрі події року та подякувати за них. Шукайте власні вогники в пітьмі та, поки життя триває, завжди сподівайтеся на краще.

Ірина Петренко

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