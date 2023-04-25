Із зони збройного конфлікту евакуювали понад 80 громадян України, зазначили у ГУР Міноборони.

Із зони збройного конфлікту в Судані евакуювали десятки громадян України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України. Зазначається, що у ході цієї рятувальної операції, що проводилась в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ, евакуйовано також громадян двох інших країн.

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців - пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей", - повідомляє ГУР.

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На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину.

Ситуація у Судані - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня стало відомо, що через загострення у Судані одразу кілька країн вирішили терміново евакуювати своїх дипломатів із охопленої бойовими діями країни. На той момент вже вивезли із Судану весь персонал посольства у Хартумі Сполучені Штати. При чому зробили це за допомогою спецназу.

Напередодні наказ про евакуацію віддав президент США Джо Байден після доповіді команди з нацбезпеки. Слідом за американською стороною евакуювати людей вирішили у Великій Британії, вони вже підготували свої війська та літаки, Нідерланди та Франція.

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