На думку багатьох українців, мир може бути просто кращим за нинішній "статус-кво".

Українці залишаються єдиними у боротьбі проти російських загарбників, але багато з них не проти мирної угоди з країною-агресором. Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Журналісти, зокрема, поспілкувалися з найкращим другом загиблого бійця Павла Вердибіди Андрієм. За його словами, він теж готовий померти за Україну.

"Вони ( росіяни - УНІАН) знищили моє покоління, вони знищили мою країну, і ми готові боротися. Я сподіваюся, що президент прийме правильні рішення, але що б він не вирішив, ми всі з повагою приймемо це і будемо виконувати те, що він говорить", - сказав хлопець.

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За його словами, він не вірить, що втрачені життя є даремними:

"Я вважаю, що ці люди, яких уже немає з нами, вони вже взяли гору. Путін ще цього не усвідомив, але українці вже перемогли, і українці, яких уже немає з нами, вони поставили на карту все, що мали, і вони вже переможці".

У свою чергу Ганна Гопко, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги та експертка з міжнародних відносин каже, що вступ до НАТО був би корисним для України та решти Європи.

"Українці, після такої жертви, коли майже в кожній родині у нас є хтось або поранений, або на полі бою, або допомагає нашим збройним силам, то ми розуміємо, що при поганій угоді Росія знову повторить свою агресію. Ось чому питання гарантій безпеки є екзистенціальним, критично важливим, вирішальним для всіх нас, включаючи Європу та НАТО", - сказала вона.

При цьому автори матеріалу зазначають, що багато українців визнають, що вони втомилися і, можливо, починають відчувати, що якась мирна угода, якою б недосконалою вона не була, може бути просто кращою за "статус-кво" безперервних боїв і неминучих втрат на полі бою.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині українські бійці відбили штурм РФ. 13 бригада НГУ "Хартія" та 92 ОШБр ліквідували 3 БМП та 45 загарбників. Бойові машини піхоти вдалося знищити, а рештки вцілілого особового складу РФ добили безпілотники та артилерія.

Також УНІАН повідомляв, що миколаївський морпіх розповів про м'ясні штурми росіян в Курській області. За його словами, коли противник намагається штурмувати великою кількістю солдатів та техніки, це робить оборону ЗСУ простішою.

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