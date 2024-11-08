Психологи надали допомогу 15 особам, серед них дитина та вагітна жінка.

Проти ночі 8 листопада російські загарбники завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та Одеській області. За попередніми даними, загинула одна людина, ще 9 отримали поранення.

Як повідомили в Силах оборони півдня України, цієї ночі ворог здійснив масовану атаку дронами "Shahed-136" по Одеській області. Є пошкодження цивільної інфраструктури, а також жертви й постраждалі серед мирного населення.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС розповіли, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула людина, ще 9 осіб постраждало.

"В приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам, серед них дитина та вагітна жінка. Також рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях, загасили палаючи автівки одного з підприємств. Пошкоджено будівлю навчального закладу", - розповіли у пресслужбі.

Йдеться, що піротехнічним підрозділом ДСНС проводились обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів. Разом з рятувальниками пожежі ліквідовували добровольці з Асоціації добровільних пожежників України та пожежний підрозділ Національна гвардія України.

Як уточнив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки. Серед потерпілих - 91-річна жінка, у якої гостра реакція на стрес.

Шестеро постраждалих госпіталізовані. Іншим допомога була надана на місці. У соцмережах люди пишуть, що у чоловіка, який загинув, залишилася дружина та 3 дітей.

Пресслужба мерії міста оприлюднила відео, на якому - наслідки російської атаки. На ньому можна побачити зруйновані житлові будинки, понівечену школу тощо. В будинках, в які влучили дрони окупантів майже не залишилося вцілілих речей, у дахах - дірки, стіни обвалені. Школа непридатна для навчання, майно потрощено.

В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що збройні сили РФ здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю.

"Пошкоджено понад 20 приватних будинків, навчальний заклад, газопровід, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Обстріли Одещини - останні новини

Нагадаємо, вночі російські окупаційні війська масовано атакували Одещину дронами. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що є двоє постраждалих, пошкодження цивільної інфраструктури та поранені. Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки.

В обласному центрі сталася розгерметизація та займання двох газових труб, у низці будівель вибиті вікна. У мерії міста розповіли, що значно пошкоджено одну із найстаріших шкіл Одеси - ліцей № 125. Вона була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення РФ. В результаті атаки в закладі вибиті вікна, знищено меблі та двері, пошкоджено дах та систему опалення. Працівники установи встигли своєчасно спуститися в укриття.

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