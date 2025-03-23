Діти в окупації збирають таємні книжкові клуби, ризикуючи власною безпекою.

В Україні зараз існує, мабуть, один з найнебезпечніших книжкових клубів у світі – організовують його українські діти, які перебувають на окупованих росіянами територіях. Про історію супротиву російській пропаганді розповідає The Guardian.

Перед тим, як приступити до обговорення 17-річна Марійка (імʼя дівчини змінено з міркувань безпеки) та її друзі вимушені переконатися, що всі двері і вікна зачинено. Через ризик бути викритими в книжковому клубі ніколи не збирається більше трьох осіб. Там вони читають і обговорюють українську літературу, яку окупанти заборонили.

Зазначається, що інформатори часто здають росіянам всіх, хто продовжує вчитися української мови.

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"Українські підручники визнані "екстремістськими" – за їх зберігання можна отримати п'ять років ув'язнення. Батьки, які дозволяють своїм дітям навчатися за українською програмою онлайн, можуть бути позбавлені батьківських прав. Відомі випадки, коли підлітків, які розмовляють у школі українською мовою, бандити вивозили до лісу на "допит", – акцентують журналісти.

Окрім небезпеки, існує ще один виклик – пошук самих книжок для обговорення. Марійка розповіла, що в її місті з кількох бібліотек загарбники вивезли українські книги та знищили їх. Лише в одному місті втрачено майже 200 000 творів з політики, історії та літератури.

У школах же українських дітей вчать ненависті, каже Марійка:

"У школі нас вчать не знань, а ненависті до інших українців. Вони зняли всі українські символи і розвісили всюди портрети Путіна. Історія – це все про "велику Росію" і про те, що на неї завжди нападали інші".

Видання пише, що на окупованих територіях навчальна програма "визначає Україну як другорядний "братній народ" у великій загальноросійській ідентичності, об'єднаний величчю російської мови, наукових і культурних досягнень, а також "святим обов'язком" Росії захищати себе від ворогів".

У підручниках з історії всі досягнення України згадуються винятково в контексті великих російських чи радянських успіхів – таких як участь у Другій світовій війні чи наукові інновації часів холодної війни. Сталінські репресії, під час яких було вбито близько 20 мільйонів громадян СРСР у підручнику описані як "суворі заходи", подробиці яких майже не згадуються.

Водночас масовий голод у 1930-х роках замовчується. Згідно з російськими підручниками, окремої антиукраїнської кампанії ніколи не було, а розпад СРСР – це "трагедія, яка розколола прекрасне ціле, яке потребує відновлення".

Українські діти на окупованих територіях

У Мелітополі Запорізької області російські загарбники готують українських дітей до служби – там влаштували виставу з нагородження підлітків у військовій форму в одній зі шкіл.

Тим часом в Маріуполі окупанти зігнали місцевих школярів з нагоди річниці теракту в московському концертному залі "Крокус-Сіті Хол". При цьому масове вбивство українців в маріупольському Драмтеатрі, на який росіяни скинули бомбу в березні 2022 року, окупанти вперто ігнорують.

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