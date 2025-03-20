У Держдепі запевнили, що дані не були видалені і не зникли.

Адміністрація Дональда Трампа закрила програму по відстеженню викрадених Росією українських дітей. Водночас Держдепартамент CША заперечив, що після закриття програми дані про депортованих дітей було знищено, як писали раніше деякі ЗМІ.

"Я можу сказати, що теорія змови, або страх, або що б там не було щодо видалення даних, не відповідає дійсності. Дані існують", - сказала речниця Держдепу США Теммі Брюс, коментуючи публікації.

Вона зазначила, що ці дані не були під контролем Держдепартаменту – ними керували безпосередньо люди, які керували цією структурою.

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"Ми знаємо, хто керує цими даними і сайтом. Ми точно знаємо, що дані існують, вони не були видалені і не зникли. Це хороша новина", – повідомила речниця Держдепу.

Депортація українських дітей - новини

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа зупинила програму, яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

Зазначалось, що через це розслідувачі втратили доступ до масивів даних, включно із супутниковими знімками та іншою інформацією, про приблизно 30 тис. дітей, викрадених з України.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової та Путіна у зв'язку з викраденням українських дітей.

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