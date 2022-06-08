Платформа United24 створена з метою збору коштів на підтримку України, її першим амбасадором став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський.

Як повідомили в Офісі президента, амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з главою держави, віце-прем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та координаторкою платформи Ярославою Гресь.

Згідно з повідомленням, до відеоконференції також долучився перший амбасадор United24 Андрій Шевченко, разом з яким Еліна Світоліна продовжить об’єднувати світову спортивну спільноту довкола допомоги Україні.

Президент подякував Еліні Світоліній за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і наголосив на тому, що важливо розповідати про Україну у світі.

"Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань United24 – не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу", – зазначив Зеленський.

Як нагадали в Офісі президента, за перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи United24 на потреби України зібрано понад 52,5 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Зеленський започаткував проект підтримки України United24. Платформа United24 створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.