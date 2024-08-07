На його думку, війна буде виграна шляхом знищення російських аеродромів, Керченського мосту.

Війну України проти РФ виграють літаки, безпілотники та захист від них. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив американський історик і письменник Тімоті Снайдер.

"Зараз інший тип війни. Якщо подивитись на це в перспективі, то я вважаю, що українці показала неабияку готовність захищати свою країну. І за попередні два з половиною роки принесли величезні жертви в масштабах, які більшості західних суспільств важко навіть уявити", - сказав він.

За словами Снайдера, українці воюють на самоті, і для української влади розумно планувати війну, яка не дасть можливості Росії її продовжувати.

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"І моя друга думка полягає в тому, що війну, в якій ми зараз перебуваємо, виграють безпілотники і захист від безпілотників, а також літаки. Вона буде виграна шляхом знищення російських аеродромів, Керченського мосту. Це правда, що [охочих воювати] українців стало менше, і це правда, що українці воюють на самоті. І я думаю, що для української влади розумно планувати війну, яка не дасть можливості Росії її продовжувати, а не намагатися силою витіснити кожного російського солдата з української території", - пояснив історик.

Він підкреслив, що готовність воювати, безумовно, є фактором. І це фактор як з українського, так і з російського боку.

"І це свого роду перегони, хто виснажиться першим. Росіяни зараз втрачають багато людей, щоб здобути дуже мало території, і вони розповідають все гірші історії про те, чому вони це роблять. Тож це, безумовно, фактор. [І ми більше знаємо про цю проблему в Україні, тому що] Україна – це демократія, це країна, де люди мають свободу дискусії, в Україні це інакше, ніж в Росії. Ми можемо вести цю розмову, якщо захочемо. У Росії ми не могли б вести цю розмову, ми б негайно опинилися у в'язниці, якби заговорили про те, що люди не мобілізуються. Ми буквально порушували б закон. Але це не означає, що в Росії це не є проблемою. Я думаю, що в Росії це стає політичною проблемою. У якийсь момент це стане політичною проблемою. Я маю на увазі, що це важливо, але потрібно враховувати ширший контекст", - зауважив письменник.

Снайдер про війну РФ проти України

На думку Снайдера перемога над Росією у війні – це найкраще, що ми можемо зробити для Росії. "Я маю дуже конкретну точку зору, яка полягає в тому, що імперіям корисно програвати війни. Вони не завжди їх програють, але для них це добре. І я маю на увазі Польщу, Німеччину, Італію – це все постімперські країни. Іспанія, Франція, Великобританія – це постімперські країни. І те, що називається європейською інтеграцією – це постімперське явище", - заявив він.

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