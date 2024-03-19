Штати залишаються налаштованими забезпечувати Україну ресурсами, які їй потрібні для протидії агресії Кремля, зазначив міністр оборони США.

Триває війна в Україні, і Сполучені Штати Америки не дозволять Києву програти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20"), яке відбувається на авіабазі в Німеччині.

Міністр оборони США наголосив, що війська України стикаються з суворими умовами і жорсткою боротьбою, а цивільне населення постійно змушене терпіти обстріли російськими ракетами та іранськими дронами.

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Водночас Остін запевняє, що США не відступлять від підтримки України, яка не збирається здаватися. "Сьогодні наше послання чітке: Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дозволить Україні зазнати поразки. І вільний світ не дозволить Україні програти", - наголосив Остін.

Глава Пентагону нагадав, що минулого тижня США оголосили про додаткову безпекову допомогу для України обсягом на 300 мільйонів доларів. "Це надзвичайний захід на підтримку найбільш нагальних потреб України стосовно протиповітряної оборони, артилерії та протитанкових можливостей", - сказав Остін.

За його словами, Сполученим Штатам вдалося надати цей дуже важливий пакет допомоги завдяки знаходженню зекономлених ресурсів. "Ми залишаємося налаштованими забезпечувати Україну ресурсами, які їй потрібні для протидії агресії Кремля", - сказав Остін.

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Як повідомляв УНІАН, 12 березня Білий дім оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Зокрема, новий пакет включає снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

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