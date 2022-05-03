Прихисток у будинку знайшли переселенці із Чернігова, Харкова та Донеччини.

Сім’я з Буковини надала притулок у своїй оселі більше як 200 переселенцям, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україні.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Задля того, щоб прийняти таку кількість людей, хазяїни нашвидкоруч доробили ремонт і облаштували необхідні спальні місця. При цьому людям, які тікали з-під обстрілів, надають не лише дах над головою, але й влаштовують для них свята. До прикладу, тут уже навіть встигнули справити весілля, а також відсвяткувати день народження.

Прихисток у будинку знайшли переселенці із Чернігова, Харкова та Донеччини.

Як повідомляв УНІАН, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про створення сайту, який допоможе переселенцям знайти безкоштовне житло. На сайті є карта, на якій можна подивитись, скільки місць є в області для безкоштовного розселення, а також знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.

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