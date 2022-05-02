Проект запустили Офіс президента спільно з "Укрзалізницею" та за підтримки Мінцифри.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про створення сайту, який допоможе переселенцям знайти безкоштовне житло.

Про це йдеться у Telegram-каналі Федерова.

"На порталі "Там, де вас чекають" можна знайти житло та отримати гуманітарну допомогу в межах всієї України. Проект запустили Офіс президента спільно з "Укрзалізницею" та за підтримки Мінцифри", - зазначив Федоров.

На сайті є карта, на якій можна подивитись, скільки місць є в області для безкоштовного розселення, а також знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.

"Співробітники залізниці оперативно шукатимуть тимчасове житло українцям, які прибули з евакуаційних потягів, а також разом із місцевими органами влади будуть супроводжувати людей до місця розселення", - додав Федоров.

Зазначається, що на вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової працівники "Укрзалізниці" реєструватимуть у системі громадян, які евакуюються, і допомагатимуть з поселенням.

Як повідомляв УНІАН, у березні Мінцифри запустило офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine для переказу коштів на допомогу Україні у криптовалюті.