На думку військового, це допомогло б наблизитися до справедливості у питанні мобілізації.

В Україні повинні почати мобілізовувати держслужбовців, заявив в інтерв'ю Апостроф TV Павло Кишкар, підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ.

"Якщо держава каже, що хорошим стрілком може бути водій з "Аврори", якому 59 років. То в мене з іншого боку питання – а чому чоловіки, які зараз служать у ДБР, інших органах чи працюють на різних підприємствах – не можуть бути успішними стрілками, операторами дронів чи зв'язківцями. Людину в 58 років ми можемо підготувати, взявши його з бізнесу. Людину з державного апарату ми не можемо взяти", – сказав Кишкар.

Він додав, що наразі питання мобілізації в Україні стосується лише чоловіків віком від 25 до 60 років. На думку Кишкаря, це має означати, що всі чоловіки цього віку будуть служити.

Відео дня

"Байдуже, де ти знаходишся, на якій державній службі. Часто виникають конфлікти. Коли 35-річний детектив, який ніколи не брав участі у бойових діях, розповідає мені, як треба подати документи на списання тієї чи іншої техніки, яка була уражена в ході бойових дій. Так не може бути. Чому ми не можемо дати певний термін цим держорганам і сказати, що всі чоловіки в державних інституціях, на державних підприємствах 25-60 років, у яких немає підстав для відтермінування – ідуть на війну. МВС півтора роки надати, СБУ 2 роки", – додав Кишкар.

На думку військового, цих держслужбовців могли б замінити ветерани, які повернулися з війни, а також жінки чи чоловіки, які не підлягають мобілізації.

"Якщо ми даємо 2 роки часу тому ж ДБР, щоб усі чоловіки, які підпадають під мобілізацію, сходили і відслужили хоча б рік. То ми запроваджуємо ці вимоги до держслужби умовно з 2030 року. І це кардинально змінило б ситуацію. Я розумію, що справедливості в питаннях мобілізації не може бути. Але це наближення, рух. Ті черги, які бачили в лютому 2022 року – ми як держава робимо крок назустріч цим людям. Давайте чесно скажемо, що в питаннях мобілізації держава має почати з себе і ось цей інструмент", – підсумував Кишкар.

Мобілізація в Україні: інші важливі новини

На думку військового Володимира Бездітного, Україні варто створити "найману" армію, зокрема вербуючи іноземців за великі гроші. Зокрема, військовий вважає, що для держави це буде більш вигідно, ніж витрачати гроші на "бусифікацію" невмотивованих людей, від яких на фронті немає користі.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Таким чином держава планує друкувати до 300 тисяч повісток на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: