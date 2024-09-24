Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

Кабінет міністрів України виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на документи, отримані виданням.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено урядом на засіданні у вівторок, 24 вересня. Згідно з пояснювальною запискою Міністерства економіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. При цьому Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення", - йдеться у документі.

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Як повідомляв УНІАН, повістки військовозобов'язаним почали надходити поштою. Якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все рівно отримала повістку.

Генерували повістки, найімовірніше, використовуючи дані з відкритих реєстрів та дії, до яких у Міноборони є доступ.

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