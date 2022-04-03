Засвідчив шлюб пари командир бригади, а гостями стали побратими.

Двоє українських військових 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців побралися просто на передовій.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У нареченої не було весільної сукні, а в нареченого - костюма. Обоє обмінялися обручками у військовій формі. За свідків - побратими, а засвідчив шлюб командир бригади.

Закохані зізналися, що планували побратися після війни, але вона навчила цінувати те, що маєш. Тому військові вирішили одружитися просто на позиціях.

Новоспеченому подружжю комбриг подарував "дві медові доби".

Подружжя познайомилося 1,5 року тому у тій же бригаді. Спочатку між закоханими були непорозуміння через специфіку служби, але згодом вони зрозуміли, що не зможуть один без одного.

Подружжя вже будує спільні плани після перемоги.

"Купити ділянку землі та почати будувати будинок. Почнемо з підвалу", - поділився наречений.

Як повідомляв УНІАН, у Калуші Івано-Франківської області закохані Павло та Ірина одружилися в укритті. Весільну церемонію перервав звук сирени.

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