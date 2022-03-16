У Міністерстві юстиції нагадують, що в умовах воєнного стану відділи державної реєстрації працюють у штатному режимі.

У Калуші Івано-Франківської області закохані Павло та Ірина одружилися в укритті. Весільну церемонію перервав звук сирени.

Як передали у Південно-західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, Павло - лікар швидкої допомоги. Він отримав короткочасну відпустку після того, як вибрався з Бучі.

Павло пообіцяв одружитися, якщо йому вдасться вибратися живим. Церемонію проводили в Калуському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Однак завершити її, як слід, завадила сирені. Так що свідоцтво про шлюб молодята отримували вже в укритті.

У Міністерстві юстиції нагадують, що в умовах воєнного стану відділи державної реєстрації працюють у штатному режимі. Звичайно, є винятки - ті регіони, де проводяться активні бойові дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні за 21 день війни узаконити свої відносини вирішили 10 683 закоханих пар.

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