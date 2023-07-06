Основою оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву.

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував раніше.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що першочергове завдання – це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу.

Прем'єр уточнив, що після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував раніше. "Основою оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - повідомив деталі Шмигаль.

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Ще один компонент Нової української армії, за словами урядовця, це розвиток ВПК. Він зауважив, що Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки, запускає нові програми та проекти.

Також глава уряду зазначив, що приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. "Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", - пояснив Шмигаль.

Крім того він зауважив, що влада обговорює питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

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Вперше своє бачення щодо майбутнього української армії прем’єр Шмигаль озвучив у вересні 2022 року. Тоді він заявив, що всі громадяни, щонайменше всі чоловіки, мають бути військовозобов’язаними, а також мають проходити відповідні курси.

Також він зазначив, що сучасна війна показала, що чоловіки в певному віці мають проходити просто підготовчі курси 2-3 місяці, а впродовж життя, кожні 10 років з певним інтервалом проходити такі 2-3-місячні навчальні курси.

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