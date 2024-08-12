Глава держави повідомив про державні програми, які будуть спрямовані на інтереси молоді і підвищення впевненості молоді у житті.

Жорсткі обставини війни не зможуть позбавити Україну цілого покоління. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час Українського молодіжного форуму "Вільні мріяти".

"Від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше: Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям, і повернемо безпеку державі, нашій українській молоді", - наголосив Зеленський.

Також глава держави підкреслює, що будуть забезпечені важливі і фундаментальні потреби.

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"Наші прекрасні чудові покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні (можливість - УНІАН) як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними передусім Україні, як забезпечити сім'ю, як дати освіту дітям", - сказав президент.

Як відзначив Зеленський, він розраховує, що урядовці будуть максимально уважно ставитись до усіх економічних ініціатив, які можуть реально підтримати державу і допомагати впроваджувати такі ініціативи.

"Також я прошу пропонувати такі речі, щоб українці і українки, особливо наші молоді покоління відчували більше впевненості у житті. При цьому вже зараз, хоч і війна, ця трагедія, ще триває. Але це важливо впроваджувати саме зараз", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні вже є державні програми, які працюватимуть ще активніше в інтересах молоді.

"Перше: в існуючій державній програмі єОселя буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10% і вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій", - уточнив глава держави.

Разом з тим, для українців віком до 25 років запрацює нова програма грантів на власну справу.

"Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з гранту у 150 тисяч гривень на перші проєкти", - повідомив Зеленський.

По-третє, за його словами, йдеться про освіту та освітні гранти.

"З вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово, з урядом, будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді", - заявив президент.

День молоді в Україні

Як повідомляв УНІАН, свято Міжнародний день молоді відзначають у другій декаді серпня. Його дату встановили на рівні ООН 1998 року.

Віднедавна ця дата об'єднала і День молоді в Україні.

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