Він прокоментував нічну атаку армії РФ.

Україна фіксує всі місця, з яких російська окупаційна армія завдає ударів по нашій території. Серед них - Бєлгородська та Курська області.

Про це у відеозверненні заявив президент Володомир Зеленський. Він нагадав, що минулої ночі протиповітряна оборона збила понад 50 дронів типу "Shahed", також в бік України з Воронезької області запустили чотири балістичні ракети.

"Ми фіксуємо всі місця, із яких російська армія завдає ударів - також Бєлгородська область, Курська, інші райони. Тільки від початку цього літа й тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2 тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо й кожен ракетний удар. І кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь", - зазначив президент. Відео дня

Одна з північнокорейських ракет вбила у Київській області чоловіка та його чотирирічного сина, ще троє людей отримали поранення. За словами президента, експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно відомо, з якого району її запустили.

"Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет із Росії, відповідним знищенням російської військової логістики", - додав Зеленський.

Обстріл України 11 серпня

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі окупанти запустили по Україні 57 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" та чотири балістичні ракети KN-23. Крім того, по Покровську вдарили з реактивної артилерії.

Бійці української ППО збили у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях 53 дрони.

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